Глобальные геопарки ЮНЕСКО появятся в России

России в скором времени появятся глобальные геопарки ЮНЕСКО . Об этом спикеры сессии "Зеленое волонтерство" объявили участникам Международного форума добровольцев, на котором были представлены лучшие практики заповедного волонтерства.

"Выявление объектов геологического наследия международного значения, необходимых для создания глобальных геопарков ЮНЕСКО — одна из задач совместных экспедиций Экспедиционного центра Министерства обороны РФ и Русского географического общества", — сообщил руководитель научно-исследовательской группы Антон Юрманов.

По его словам, в 2019 году планируется целый ряд подобных комплексных мероприятий в Дальневосточном, Северо-Западном, Южном и Сибирском федеральных округах.

Как считает Екатерина Туранова, основатель АНО Wild Camp, большинство особо охраняемых природных территорий в России имеют потенциал, необходимый для получения статуса глобального геопарка ЮНЕСКО.

В нашей работе с национальными парками России мы придерживаемся вовлечения молодежи в эковолонтерство, которое развивается в глобальных геопарках за рубежом", — добавила она.

Также, по мнению Наргиз Айтугановой, специалиста в области Всемирного наследия ЮНЕСКО, участие в программе "Глобальные геопарки ЮНЕСКО" будет способствовать признанию передового опыта России в области сохранения и управления природным наследием.

Сеть глобальных геопарков ЮНЕСКО была создана в 2015 году для поощрения сотрудничества между объектами международного геологического значения, которые сочетают в себе принципы охраны наследия, образования и устойчивого развития. В настоящее время насчитывается 140 глобальных геопарков ЮНЕСКО в 38 странах мира.