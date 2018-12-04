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Волонтеры предложили объявить 2020 год Годом Равенства возможностей 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Волонтеры во вторник в рамках сессии «Равенство возможностей» разрабатывали дорожную карту по созданию инклюзивного общества. Интерактивный блок был в том числе посвящен созданию социального телевидения, героями которого станут люди, которые делают добрые дела.
Итогом сессии стало открытое обращение участников Международного форума добровольцев к президенту России с просьбой объявить 2020-ый Годом Равенства возможностей, сообщается на сайте единой информационной системы «Добровольцы России».
По мнению вице-президента «Рыбаков Фонда» Елены Ульяновой, это создаст условия для принятия друг друга, равного доступа к образованию, медицине, творчеству и другим направлениям социальной жизни.
Помимо этого, участники в формате деловой игры постарались выстроить новую социальную модель общества. В группах они работали над дорожными картами в сферах образования, здравоохранения, бизнеса и технологий, безопасности, культуры и медиа.
Следить за подробностями инициативы «Равенство возможностей» можно на официальном сайте программы.
Отметим, что в соответствии с Указом президента России 2019 год в Российской Федерации объявлен Годом театра.
Международный форум добровольцев стартовал 2 декабря с Дня добрых дел, в рамках которого участники посетили социальные и культурные учреждения в Москве и Московской области.
Они узнали особенности медицинского, событийного, экологического волонтерства, а также помогли сотрудникам. 3-4 декабря в павильоне № 69 ВДНХ проходит деловая программа мероприятия. А завершится форум 5 декабря праздничным концертом, посвященным Национальному дню волонтера, где будут объявлены победители Всероссийского конкурса «Доброволец России».
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