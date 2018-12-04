Волонтеры предложили объявить 2020 год Годом Равенства возможностей

Волонтеры во вторник в рамках сессии «Равенство возможностей» разрабатывали дорожную карту по созданию инклюзивного общества. Интерактивный блок был в том числе посвящен созданию социального телевидения, героями которого станут люди, которые делают добрые дела.

Итогом сессии стало открытое обращение участников Международного форума добровольцев к президенту России с просьбой объявить 2020-ый Годом Равенства возможностей, сообщается на сайте единой информационной системы «Добровольцы России».

По мнению вице-президента «Рыбаков Фонда» Елены Ульяновой , это создаст условия для принятия друг друга, равного доступа к образованию, медицине, творчеству и другим направлениям социальной жизни.

Помимо этого, участники в формате деловой игры постарались выстроить новую социальную модель общества. В группах они работали над дорожными картами в сферах образования, здравоохранения, бизнеса и технологий, безопасности, культуры и медиа.

Следить за подробностями инициативы «Равенство возможностей» можно на официальном сайте программы.

Отметим, что в соответствии с Указом президента России 2019 год в Российской Федерации объявлен Годом театра.

Международный форум добровольцев стартовал 2 декабря с Дня добрых дел, в рамках которого участники посетили социальные и культурные учреждения в Москве и Московской области.

Они узнали особенности медицинского, событийного, экологического волонтерства, а также помогли сотрудникам. 3-4 декабря в павильоне № 69 ВДНХ проходит деловая программа мероприятия. А завершится форум 5 декабря праздничным концертом, посвященным Национальному дню волонтера, где будут объявлены победители Всероссийского конкурса «Доброволец России».