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Жириновский дал обещание помочь Деду Морозу 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в беседе с РИА Новости пообещал россиянам помочь Деду Морозу ответить на все новогодние письма.
Он напомнил, что 4 декабря — международный день написания писем Деду Морозу.
Жириновский также отметил, что в случае, если новогодний волшебник не сможет ответить на все поступившие письма, политик сможет ему помочь.
«Новый год — самый добрый праздник в году. У всех должны быть улыбки на лице, ощущение зимней сказки… Присылайте свои письма мне! Если Дед Мороз не ответит или не поможет, то я откликнусь на каждое», — сказал он.
Ранее портал «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу метрополитена передавал, что Дед Мороз встретит пассажиров в метро Санкт-Петербурга 29 декабря.
RT на русском: последние новости
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