Жириновский дал обещание помочь Деду Морозу

Он напомнил, что 4 декабря — международный день написания писем Деду Морозу.

Жириновский также отметил, что в случае, если новогодний волшебник не сможет ответить на все поступившие письма, политик сможет ему помочь.

«Новый год — самый добрый праздник в году. У всех должны быть улыбки на лице, ощущение зимней сказки… Присылайте свои письма мне! Если Дед Мороз не ответит или не поможет, то я откликнусь на каждое», — сказал он.

Ранее портал «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу метрополитена передавал, что Дед Мороз встретит пассажиров в метро Санкт-Петербурга 29 декабря.