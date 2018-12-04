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Ведущий «60 минут» выгнал из студии украинского эксперта 

Рамблер + ещё 4 2 часа назад
Ведущий ток-шоу «60 минут» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Максима Яли, сообщает РИА «Новости». Яли размышлял о якобы имевшем место вмешательстве России в дела Украины и в ходе монолога назвал ведущего чужим именем.
«Я же специально для вас, Афанасий, повторяю…», — обратился Яли к Евгению Попову.
Ведущий несколько раз попытался выяснить, как его назвал украинский эксперт, а не получив ответа, выгнал его из студии «за хамство».
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Позже в соцсетях Попов объяснил, что у конфликта была предыстория.
Несколькими эфирами ранее Яли сделал ряд спорных утверждений, ссылаясь на «некоторые данные специалистов» и чтобы продемонстрировать «ничтожность аргументации» украинца, Попов заявил ему: «По некоторым данным, вас зовут Игорь».
«Видимо, его эта история зацепила, он носил в себе, и сегодня, что очевидно из эфира, там откровенно пытался хамить, но хамство мы не терпим и пресекаем всякий переход на личности», — рассказал ведущий.
Попов назвал удаление эксперта «красной карточкой» и заявил, что это не исключает возможности его появления в будущих эфирах «60 минут».
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