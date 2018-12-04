Ведущий «60 минут» выгнал из студии украинского эксперта

«Я же специально для вас, Афанасий, повторяю…», — обратился Яли к Евгению Попову.

Ведущий несколько раз попытался выяснить, как его назвал украинский эксперт, а не получив ответа, выгнал его из студии «за хамство».

Позже в соцсетях Попов объяснил, что у конфликта была предыстория.

Несколькими эфирами ранее Яли сделал ряд спорных утверждений, ссылаясь на «некоторые данные специалистов» и чтобы продемонстрировать «ничтожность аргументации» украинца, Попов заявил ему: «По некоторым данным, вас зовут Игорь».

«Видимо, его эта история зацепила, он носил в себе, и сегодня, что очевидно из эфира, там откровенно пытался хамить, но хамство мы не терпим и пресекаем всякий переход на личности», — рассказал ведущий.

Попов назвал удаление эксперта «красной карточкой» и заявил, что это не исключает возможности его появления в будущих эфирах «60 минут».