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Рэперы Птаха, Бледный и Жиган пойдут в Госдуму 

Lenta.ru + ещё 1 57 минут назад
Фото: соцсети
Рэперы Птаха, ST и Рома Жиган станут участниками круглого стола в Госдуме, который будет посвящен отмене концертов хип-хоп исполнителей в регионах. Кроме музыкантов в мероприятии примут участие депутаты и представители профильных ведомств. Об этом сообщает РИА Новости.
«Если посмотреть социальные сети и вообще интернет, молодые люди крайне возмущены происходящим, и многие не разбираются в сути событий, они начинают мыслить клише, говоря о том, что это ограничение свободы слова или цензура», — отметила председатель Молодежного парламента при Госдуме Мария Воропаева.
Она добавила, что на заседание готовы пригласить и других рэп-исполнителей, например, Басту и Оксимирона.
По данным телеканала «360», в круглом столе также примут участие Маста Эйси и Бледный. Отмечается, что инициаторами мероприятия стали сами музыканты.
На встрече также планируют обсудить, насколько правомерно запрещать выступления по инициативе родительских объединений.
За последние несколько недель в регионах России отменили ряд выступлений современных музыкантов. 30 ноября концерт группы IC3PEAK был сорван в седьмой раз. На следующий день участников дуэта задержали в Новосибирске.
В ноябре также было отменено выступление исполнителя Элджея в Якутске после того, как рэперу пригрозили убийством.
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