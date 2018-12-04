Тверских депутатов свозили на литургию в Москву на отдельной электричке

Заместитель председателя правительства Тверской области Андрей Белоцерковский подчеркнул, что деньги на поездку брали не из бюджета. Он уточнил, что средства выделили спонсоры, но называть их не стал. Электричка, по его словам, выехала рано утром, до всех поездов, а глава региона приехал на мероприятие отдельно.

Белоцерковский указал, что посещение литургии не носило обязательного порядка.

«Никакой принудиловки нет. Не все желающие смогли попасть», — сказал он.

Ранее во вторник, 4 декабря, газета «Коммерсантъ» сообщила, что отказаться от этой поездки было нельзя, несмотря на вероисповедание. Из-за поездки чиновников, уточняет издание, была отменена утренняя электричка на Москву. Пассажирам отмену объяснили техническими причинами.

Литургия, о которой идет речь, прошла во вторник, 4 декабря в Успенском соборе московского Кремля, ее провел патриарх Кирилл. Изначально планировалось, что главное богослужение состоится в основанном князем Спасо-Преображенском соборе в Твери, но реставрационные работы не успели завершить в срок.