В России начнут стучать на курящих школьников

Минтруд разработал профессиональный стандарт для школьных медсестер, предписывающий им сообщать в органы опеки об учениках с девиантным поведением, пишет газета «Известия»

Работников кабинетов здоровья в средних учебных заведениях также обяжут выявлять детей, склонных к ожирению, табакокурению, алкоголизму и наркомании.

«О вреде табака, к примеру, сейчас начинают говорить в 13–14 лет, а если изучить распространенность факторов риска, то можно увидеть, что впервые пробуют сигареты в 10–11 лет, — рассказал изданию директор НИИ гигиены и охраны здоровья детей РАМН Владислав Кучма. — И треть из тех, кто начал курить в этом возрасте, продолжают это делать впоследствии»

Кучма стал одним из автором профессионального стандарта. По его словам, всех школьных медсестер обяжут получить высшее образование по специальной программе, разработанной на основе этого документа.

Конкретная программа обучения может быть сформирована уже к следующему сентябрю, добавил Кучма.

В настоящее время действует общий для медсестер профстандарт, в котором функции по педиатрическому профилю подробно не расписываются. Медработницы следят за своевременном прохождением детьми диспансеризации, делают прививки, ведут прием детей, почувствовавших себя плохо на занятиях, контролируют уровень заболеваемости учеников.

Эти функции в новом профстандарте за ними сохранятся. как и обязанность оказывать неотложную помощь.