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Патриарх Кирилл передал в дар Твери мощи святого князя Михаила 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вместе с духовенством Тверской митрополии во вторник совершил Божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля и передал в дар Твери мощи святого князя Михаила.
Тверская область 4 и 5 декабря отмечает 700-летие подвига святого благоверного князя Михаила Ярославича Тверского — крупнейшего государственного деятеля Северо-Восточной Руси XIV века. Историки сравнивают его вклад в формирование российской государственности с деятельностью Александра Невского и Дмитрия Донского.
"В память о сегодняшнем нашем молитвенном общении я бы хотел преподнести вам мощи святого благоверного князя Михаила Тверского. Они находились в храме апостолов Петра и Павла в Лефортово, его настоятель сейчас держит этот ковчег, и от моего имени, и от имени своего прихода, и от своего собственного имени вручает эту святыню Тверской митрополии. Его молитвами да хранит Господь Тверскую землю", — сказал предстоятель Русской церкви, обращаясь к митрополиту Тверскому и Кашинскому Савве.
Войска Михаила Тверского впервые на Руси одержали победу над монголо-татарами в Бортеневской битве 1317 года. Из-за этой победы в декабре 1318 года Михаил Тверской принял мученическую смерть в Золотой Орде. Князь был канонизирован Церковью в 1549 году в лике благоверных.
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