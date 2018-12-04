Патриарх Кирилл передал в дар Твери мощи святого князя Михаила

Дмитрия Донского. Тверская область 4 и 5 декабря отмечает 700-летие подвига святого благоверного князя Михаила Ярославича Тверского — крупнейшего государственного деятеля Северо-Восточной Руси XIV века. Историки сравнивают его вклад в формирование российской государственности с деятельностью Александра Невского

"В память о сегодняшнем нашем молитвенном общении я бы хотел преподнести вам мощи святого благоверного князя Михаила Тверского. Они находились в храме апостолов Петра и Павла в Лефортово, его настоятель сейчас держит этот ковчег, и от моего имени, и от имени своего прихода, и от своего собственного имени вручает эту святыню Тверской митрополии. Его молитвами да хранит Господь Тверскую землю", — сказал предстоятель Русской церкви, обращаясь к митрополиту Тверскому и Кашинскому Савве.

Войска Михаила Тверского впервые на Руси одержали победу над монголо-татарами в Бортеневской битве 1317 года. Из-за этой победы в декабре 1318 года Михаил Тверской принял мученическую смерть в Золотой Орде. Князь был канонизирован Церковью в 1549 году в лике благоверных.