Роскомнадзор закрыл доступ к сайту, где якобы предлагали в аренду детей

Роскомнадзор закрыл доступ к сайту одежды, где якобы предлагали в аренду детей, сообщается на странице ведомства.

Ранее сообщалось, что создатели одного из сайтов, рекламировавших детскую одежду, в действительности получали прибыль и предлагали услуги по аренде детей для занятия проституцией. На сайте указывалась стоимость почасовой аренды, а также предлагали услуги по доставке за пределы Москвы.

"В рамках работы по противодействию противоправной деятельности в интернете в единый реестр запрещенной информации внесен сайт порнографической направленности… После уведомления Роскомнадзора регистратором доменных имен REG.RU в течение нескольких часов было прекращено делегирование доменного имени сайта", — говорится в сообщении.