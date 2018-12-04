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Роскомнадзор закрыл доступ к сайту, где якобы предлагали в аренду детей 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Роскомнадзор закрыл доступ к сайту одежды, где якобы предлагали в аренду детей, сообщается на странице ведомства.
Ранее сообщалось, что создатели одного из сайтов, рекламировавших детскую одежду, в действительности получали прибыль и предлагали услуги по аренде детей для занятия проституцией. На сайте указывалась стоимость почасовой аренды, а также предлагали услуги по доставке за пределы Москвы.
"В рамках работы по противодействию противоправной деятельности в интернете в единый реестр запрещенной информации внесен сайт порнографической направленности… После уведомления Роскомнадзора регистратором доменных имен REG.RU в течение нескольких часов было прекращено делегирование доменного имени сайта", — говорится в сообщении.
Как отмечает ведомство, деятельность данного сайта имеет признаки уголовного преступления, вся имеющаяся в распоряжении Роскомнадзора информация передана в правоохранительные органы. Ранее омбудсмен Москвы Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что следит за ситуацией с сайтом. До этого в столичном СК также сообщили, что проверяют появившуюся в СМИ информацию.
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Роскомнадзор , МВД , РИА Новости , Общество , Интернет
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