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Якутские газовики оставили инвалида наедине с морозами 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Газ в квартире инвалида II группы отключили в Якутске, где сейчас стоят сильные морозы. Причиной этого стало обрушение центральной вытяжной шахты. Остальные жители дома препятствуют работникам газовой компании произвести отключение.
С просьбой отремонтировать ветхие коммуникации, по данным местного штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), люди обращались в управу ещё до начала отопительного сезона. Однако управляющая компания отказалась считать шахту общедомовым имуществом, заявив, что это сфера ответственности самих жильцов.
После аварии на место ЧП прибыли представители газовой службы.
«До этого, когда было тепло, газовики приезжали, обслуживали и ничего не говорили, что трубу надо утеплять. Даже в день отключения никаких советов и рекомендаций не дали. Сказали, как утеплю, приедут и подключат обратно. А там ведь просто тряпкой не замотаешь», — цитирует Якутское-Саха Информационное Агентство слова инвалида.
Член регионального штаба ОНФ Олег Маклашов рассказал, что отключавшие отопление сотрудники газовой компании уклонились от ответа на вопрос, кто дал им такое распоряжение. Общественники намерены привлечь к разбирательству в инциденте прокуратуру.
Как уточняет «Свободная пресса», ночная температура воздуха в Якутске опустилась до отметки около -45 градусов. Как производить ремонт вентиляционной шахты во время морозов, пока никто не понимает.
Ранее, как сообщал News.ru, в мэрии Якутска сотрудники управления Федеральной службы безопасности провели проверку. Оперативники в штатском провели ревизию документов в управлении культуры и духовного развития.
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ФСБ , Генпрокуратура РФ , Общество , Якутск
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