Каспржак ушел с поста директора «Артека»

"Пресс-конференцию я собрал по другому поводу, потому что 4,5 года назад началась моя работа в "Артеке". Вчера она закончилась. Я сегодня перед вами не являюсь директором "Артека", это осознанное решение. Мое, которое было принято давно, но надо было найти подходящее время", — сказал Каспржак журналистам.

Он отметил, что пока не готов сообщить о своих дальнейших планах.