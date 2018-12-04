Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В центре Москвы ребенку сломали позвоночник
В центре Москвы ребенку сломали позвоночник

Каспржак ушел с поста директора «Артека» 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Директор международного детского центра "Артек" в Крыму Алексей Каспржак заявил, что уходит со своего поста.
"Пресс-конференцию я собрал по другому поводу, потому что 4,5 года назад началась моя работа в "Артеке". Вчера она закончилась. Я сегодня перед вами не являюсь директором "Артека", это осознанное решение. Мое, которое было принято давно, но надо было найти подходящее время", — сказал Каспржак журналистам.
Он отметил, что пока не готов сообщить о своих дальнейших планах.
Согласно данным на сайте "Артека", Каспржак родился 24 августа 1979 года. В 2005-2007 годах он занимал должность первого замначальника департамента образования Тверской области. С 2007-го по 2009 год он возглавлял департамент. В 2009 году занял пост начальника департамента финансов Тверской области. С мая 2010 года — заместитель губернатора региона. С августа 2011 года — проректор Московской высшей школы экономики. Имеет ученую степень кандидата экономических наук. Каспржак женат, есть пятеро детей.
Последние новости
Германия откликнулась на призыв Варшавы и Киева остановить Россию Реакция Кадырова на запрет Украины на въезд мужчин из России Дни сочтены: когда рухнет доллар
Комментарии1
Алексей Каспржак , ВШЭ , Общество , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию призвали вмешаться в старейший конфликт в Европе279
«Отец Мелетий засунул руку мне в трусы»170
В центре Москвы ребенку сломали позвоночник39
В Северном море нашли пропавшую «страну»16
Выступление пьяного Порошенко опубликовали в Сети298
Видео
02:05
Путин перестал говорить с Порошенко
Политика Статьи
02:47
Москвичей предупредили об опасности
Погода Новости Москвы
03:24
Пока вы спали: Почему Путин «игнорирует» Порошенко
Общество
01:21
Разведка Британии предостерегла Россию
В мире
00:22
Пенсионер устроил погром в московском Сбербанке
Происшествия
04:51
Стали известны новогодние расценки российских звезд
Шоу-бизнес
01:21
Драка охранника и пассажира электрички попала на видео
Происшествия
04:37
Россиян напугают этикетками на бутылках
Общество Политика
00:28
Выступление пьяного Порошенко опубликовали в Сети
В мире Украина
00:26
«Искандеры» ВВО подняты по тревоге
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение