Шлагбаум в московском ТРЦ взял в заложники семью с детьми

Семья из подмосковного Красногорска провела ночь в подземном паркинге одного из столичных торгово-развлекательных центров. Автомобиль застрял на въезде, когда шлагбаум опустился между машиной и прицепом. Сотрудники ДПС ехали на место происшествия более семи часов.

По словам главы семейства Михаила Алфёрова, он не заметил знака о запрете на парковку с прицепом. Датчики шлагбаума в торговом центре оказались не приспособлены для такого транспорта. Однако семья не ожидала, что ожидание полицейских затянется на такой долгий срок, поэтому детей не стали отвозить домой.

Без оформления ДТП и фиксации повреждений правоохранителями сотрудники ТРЦ отказались выпускать автомобиль с парковки.

По словам представителей администрации, они звонили в ДПС семь раз, сообщает «Москва 24». В ДПС в свою очередь заявили, что не знали о нахождении в машине детей.

В общей сложности семья провела в автомобиле без еды и воды девять часов.

Ранее News.ru сообщал о другом инциденте в торговом центре столицы. Автомобиль упал со второго этажа, пробив ограждение парковки. Водитель отделался ушибами.