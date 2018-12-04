Пока вы спали: Почему Путин «игнорирует» Порошенко 

Трампа призвали объяснить отказ от встречи с Путиным
Президенту США Дональду Трампу предстоит доказать, что он либо лидер свободного мира, наказав Россию за керченский инцидент, либо звезда реалити-шоу, не наказав. Об этом со страниц The National Interest заявил бывший высокопоставленный сотрудник американского Министерства внутренних дел Дов С. Закхейм. По его словам, в зависимости от того, как Трамп поступит с Россией в ближайшем будущем, его отказ встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине будет воспринят либо как акт государственности, либо как показная акция.
Кто придет на смену Меркель в ХДС
Канцлера Германии Ангелу Меркель на посту лидера партии «Христианско-демократический союз» сменят либо министр здравоохранения Йенс Шпан, либо генеральный секретарь ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, либо бывший глава фракции ХДС в Бундестаге Фридрих Мерц. Об этом пишут «Известия». Шпан известен своим резко негативным отношением к России, Крамп-Карренбауэр — сторонница прагматичного диалога с ней, а Мерц — не русофоб, но убежденный трансатлантист и в случае победы, вероятно, станет более конъюнктурным.
Порошенко обсуждал с Западом военное положение
Звонки от Ангелы Меркель и генсека НАТО Йенса Столтенберга вынудили президента Украины Петра Порошенко изменить формат военного положения. Об этом каналу NewsOne заявил журналист Дмитрий Гордон. По его словам, Меркель и Столтенберг позвонили Порошенко и вынудили его вдвое сократить срок военного положения и распространить его не на всю Украину, а лишь на 10 областей.
«Я бы вам рассказал больше, но у меня теперь цензура в виде семьи», — отметил Гордон.
Финляндия отсортирует россиян
Законопроект о запрете обладателям двойного гражданства работать в госструктурах, Минобороны и Погранслужбе Финляндии направлен, по сути, против обладателей гражданства России. Об этом «Известиям» заявил собеседник в местных дипломатических кругах. По его словам, неофициально некоторые госструктуры уже недоступны россиянам, ищущим работу в Финляндии, а теперь будут недоступны официально.
«Правительство превращает русскоговорящее меньшинство в касту второго сорта», — посетовала россиянка Ирина, годами живущая в Финляндии.
Почему Путин игнорирует Порошенко
Владимир Путин не разговаривает по телефону с Петром Порошенко, потому что не хочет и не считает нужным, пишет «Взгляд». По мнению автора публикации, Путин не хочет общаться с провокатором и не считает нужным — с «хромой уткой». Журналист уверен, что Порошенко не будет переизбран на пост президента Украины в 2019 году, а его «бряцание всем, что может бряцать», — военным положением, новой украинской церковью — является лишь «предсмертными подергиваниями и конвульсиями политического трупа».