Рособрнадзор прекратил действие лицензий двух частных вузов

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) сообщила о прекращении лицензии двух негосударственных вузов — Академия МНЭПУ и Евроазиатской богословской семинарии Ассоциации христиан веры евангельской "Церковь Божия", рассказали в пресс-службе ведомства.

"На основании решения Арбитражного суда приказом Рособрнадзора прекращено действие лицензии: ОЧУ ВО "Академия МНЭПУ", Религиозной ОО ВО Евроазиатской богословской семинарии Ассоциации христиан веры евангельской "Церковь Божия", — следует из релиза.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования вуз обязан прекратить образовательную деятельность.

При приостановке или аннулировании лицензии, а также приостановлении или лишении образовательной организации государственной аккредитации, учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся с их письменного согласия в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения).