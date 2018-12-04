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Рособрнадзор прекратил действие лицензий двух частных вузов 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) сообщила о прекращении лицензии двух негосударственных вузов — Академия МНЭПУ и Евроазиатской богословской семинарии Ассоциации христиан веры евангельской "Церковь Божия", рассказали в пресс-службе ведомства.
"На основании решения Арбитражного суда приказом Рособрнадзора прекращено действие лицензии: ОЧУ ВО "Академия МНЭПУ", Религиозной ОО ВО Евроазиатской богословской семинарии Ассоциации христиан веры евангельской "Церковь Божия", — следует из релиза.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования вуз обязан прекратить образовательную деятельность.
При приостановке или аннулировании лицензии, а также приостановлении или лишении образовательной организации государственной аккредитации, учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся с их письменного согласия в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения).
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Рособрнадзор , Общество , Образование
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