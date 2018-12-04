ВЦИОМ: россияне назвали важнейшими права на охрану здоровья, образование и труд

Россияне считают социальные права важнейшими из гарантированных Конституцией. Это следует из результатов опроса ВЦИОМ , имеющихся в распоряжении ТАСС

Согласно опросу, наиболее ценными для россиян являются право на охрану здоровья (49%), образование (45%) и труд (40%). Реже всего респонденты называли свободу объединений и союзов (5%), право на участие в общественной и политической жизни (11%), а также свободу совести и право избирать и быть избранными (по 15%). Свободу мысли и слова выбрали 23% респондентов, право частной собственности — 21% опрошенных.

Большинство россиян имеет общее представление об основных положениях Конституции (69%). В 2016 году этот показатель составлял 64%. Хорошо знают основной закон страны 6% опрошенных (8% в 2016 году), 23% респондентов ничего не знают о содержании Конституции (26% два года назад). Более половины опрошенных не смогли назвать год принятия Конституции (66%). Правильный вариант (1993 год) указали 13% респондентов.

12 декабря отмечается 25-летие принятия Конституции РФ.

Опрос ВЦИОМ проведен 27 ноября 2018 года по заказу Государственного центрального музея современной истории России. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. В 2009 — 2016 годах были проведены квартирные опросы.