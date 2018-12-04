Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ВЦИОМ: россияне назвали важнейшими права на охрану здоровья, образование и труд 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Россияне считают социальные права важнейшими из гарантированных Конституцией. Это следует из результатов опроса ВЦИОМ, имеющихся в распоряжении ТАСС.
Согласно опросу, наиболее ценными для россиян являются право на охрану здоровья (49%), образование (45%) и труд (40%). Реже всего респонденты называли свободу объединений и союзов (5%), право на участие в общественной и политической жизни (11%), а также свободу совести и право избирать и быть избранными (по 15%). Свободу мысли и слова выбрали 23% респондентов, право частной собственности — 21% опрошенных.
Большинство россиян имеет общее представление об основных положениях Конституции (69%). В 2016 году этот показатель составлял 64%. Хорошо знают основной закон страны 6% опрошенных (8% в 2016 году), 23% респондентов ничего не знают о содержании Конституции (26% два года назад). Более половины опрошенных не смогли назвать год принятия Конституции (66%). Правильный вариант (1993 год) указали 13% респондентов.
12 декабря отмечается 25-летие принятия Конституции РФ.
Опрос ВЦИОМ проведен 27 ноября 2018 года по заказу Государственного центрального музея современной истории России. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. В 2009 — 2016 годах были проведены квартирные опросы.
ТАСС: последние новости
Песков рассказал, что с Путиным "безумно тяжело" спорить из-за его экспертной подготовки "Известия": ФАС поддержала размещение на бутылках надписи о вреде алкоголя "Ведомости": в России могут измениться требования к составу пива
Комментарии1
ВЦИОМ , ИТАР-ТАСС , Общество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выступление пьяного Порошенко опубликовали в Сети245
Пока вы спали: Почему Путин «игнорирует» Порошенко79
В РФ дали совет готовящим вторжение в Крым американцам383
«Искандеры» ВВО подняты по тревоге12
Магазин с одеждой для детей оказался борделем17
Видео
02:05
Путин перестал говорить с Порошенко
Политика Статьи
02:47
Москвичей предупредили об опасности
Погода Новости Москвы
03:24
Пока вы спали: Почему Путин «игнорирует» Порошенко
Общество
01:21
Разведка Британии предостерегла Россию
В мире
00:28
Выступление пьяного Порошенко опубликовали в Сети
В мире Украина
00:26
«Искандеры» ВВО подняты по тревоге
Армия Оружие
01:18
Порошенко довел до обморока омбудсмена Рады
В мире Украина
00:58
Кремль озвучил цель отмены встречи Путина и Трампа
Политика
05:17
Магазин с одеждой для детей оказался борделем
Общество
02:01
Стало известно, куда «пропали» украинские катера
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение