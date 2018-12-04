Никем не пройденный маршрут: Конюхов совершит новое кругосветное путешествие

Федор Конюхов собирается совершить новое, уже шестое в его биографии, кругосветное путешествие. Сейчас идут последние приготовления к экспедиции.

Мореплаватель тестирует весельную лодку-капсулу, которую изготовил британский мастер. На ней предстоит преодолеть 27 тысяч километров. Старт намечен на 6 декабря из порта Чалмерс в Новой Зеландии.

Грести придется по 18 часов в сутки. До первой остановки на мысе Горн в Чили при таком графике добираться 100 дней.

Всего же наедине с океаном россиянин проведет примерно два года. Все это время связь с мореплавателем будет поддерживать его сын Оскар.

Как признается сам Конюхов, до него этот маршрут никто не проходил. Больше всего в плавании его пугают айсберги, которые очень сложно обойти.

Финишировать россиянин собирается в декабре 2020 также в Новой Зеландии.