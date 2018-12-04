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Никем не пройденный маршрут: Конюхов совершит новое кругосветное путешествие 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Федор Конюхов собирается совершить новое, уже шестое в его биографии, кругосветное путешествие. Сейчас идут последние приготовления к экспедиции.
Мореплаватель тестирует весельную лодку-капсулу, которую изготовил британский мастер. На ней предстоит преодолеть 27 тысяч километров. Старт намечен на 6 декабря из порта Чалмерс в Новой Зеландии.
Грести придется по 18 часов в сутки. До первой остановки на мысе Горн в Чили при таком графике добираться 100 дней.
Всего же наедине с океаном россиянин проведет примерно два года. Все это время связь с мореплавателем будет поддерживать его сын Оскар.
Как признается сам Конюхов, до него этот маршрут никто не проходил. Больше всего в плавании его пугают айсберги, которые очень сложно обойти.
Финишировать россиянин собирается в декабре 2020 также в Новой Зеландии.
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