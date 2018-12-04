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Названы самые желанные подарки на Новый год 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
В 2018 году у Деда Мороза чаще всего просили благополучия, квартиру, увеличение заработной платы, а также гаджеты и спортивный инвентарь, рассказали RT в канцелярии Деда Мороза.
При этом, как отмечается, около трети всех писем приходят от взрослых всех возрастов.
«Женщины просят квартиру в центре города, путёвку на море или стабильную работу. Просьбы мужчин — увеличение заработной платы, карьерного роста и новый автомобиль. Кто-то мечтает о духовных ценностях — благополучия для своих родных и Мира на Земле», — говорится в сообщении.
Дети просят у Деда Мороза гаджеты нового поколения, куклы, детскую косметику, 3D-ручки, новые платья, конструкторы, роботов-трансформеров, гироскутеры, самолёты и машинки на пульте управления, а также железные дороги.
Также просят подарить спортивный инвентарь: велосипеды, фигурные и роликовые коньки, лыжи, футбольные и волейбольные мячи.
Как подчёркивается, второй год подряд пользуются популярностью игры для всей семьи такие, как «Мафия» и «Монополия».
Почта Деда Мороза работает с 2001 года, за это время на неё поступило 3 392 490 писем.
В ноябре 2017 года в канцелярии сообщили, что россияне стали чаще писать Деду Морозу.
RT на русском: последние новости
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