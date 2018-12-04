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Минздрав дал совет россиянам по поводу новогоднего меню 

РИА Новости + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный внештатный диетолог Минздрава, советский и российский ученый по проблемам питания Виктор Тутельян в беседе с RT рассказал, что в новогоднюю ночь россиянам не стоит ограничивать себя в употреблении блюд.
По мнению специалиста, при отсутствии заболеваний любой человек может не ограничивать себя в еде во время празднования Нового года.
"Если у человека нет заболевания, если это самый обычный, более-менее здоровый человек, он может есть все: самое вкусное, самое хорошее, самое нарядное, приятное", — считает Тутельян.
Ученый также пожелал, чтобы праздничный стол запомнился россиянам своим разнообразием и обилием блюд.
"Пусть новогодний стол запомнится навсегда или, по крайней мере, на год… Это время надежд, поэтому должно быть все нарядно, празднично, вкусно и обильно", — добавил диетолог.
Однако, эксперт посоветовал ограничивать себя в употреблении алкоголя.
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