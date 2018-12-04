На бутылки с алкоголем добавят устрашающую надпись

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала законопроект о снабжении бутылок со спиртным надписью «Алкоголь убивает».

В отзыве ФАС на законопроект, внесенный в Госдуму в октябре, говорится, что введение единообразного порядка нанесения информации о вреде алкогольной продукции не окажет дополнительной нагрузки на производителей спиртного, сообщают «Известия»

Однако в ФАС решили, что будет избыточным добавить к тексту устрашающие картинки о последствиях злоупотребления алкоголем.

«Ранее указанная мера уже была введена в отношении табачных изделий, при этом доказательства ее эффективности до настоящего времени не представлены», — говорится в отзыве.

ФАС также не поддержала предложенный проектом запрет на открытую выкладку алкоголя в магазинах, сочтя, что это увеличит нагрузку на бизнес.

Ранее группа депутатов во главе с Владимиром Сысоевым ЛДПР ) предложила поправки в закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…». Они предложили разместить на бутылках надпись «Алкоголь убивает» и устрашающие картинки, которые должны быть помещены в рамку черного цвета. Суммарная площадь изображения должна занимать не менее 50% от всей этикетки.

Кроме того, проектом предлагается запретить открытую выкладку алкогольной продукции на прилавках магазинов и ограничиться перечнем.

Сейчас производители алкогольной продукции обязаны информировать потребителей о вреде злоупотребления, но конкретная фраза не прописана. Обычно на этикетках размещают надпись: «Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью».

В сентябре в Росалкогольрегулировании сообщали о планах введения в России минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво.