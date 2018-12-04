Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На бутылки с алкоголем добавят устрашающую надпись 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 19 1 час назад
Фото: Кирилл Зыков/mskagency.ru
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала законопроект о снабжении бутылок со спиртным надписью «Алкоголь убивает».
В отзыве ФАС на законопроект, внесенный в Госдуму в октябре, говорится, что введение единообразного порядка нанесения информации о вреде алкогольной продукции не окажет дополнительной нагрузки на производителей спиртного, сообщают «Известия».
Однако в ФАС решили, что будет избыточным добавить к тексту устрашающие картинки о последствиях злоупотребления алкоголем.
«Ранее указанная мера уже была введена в отношении табачных изделий, при этом доказательства ее эффективности до настоящего времени не представлены», — говорится в отзыве.
ФАС также не поддержала предложенный проектом запрет на открытую выкладку алкоголя в магазинах, сочтя, что это увеличит нагрузку на бизнес.
Ранее группа депутатов во главе с Владимиром Сысоевым (ЛДПР) предложила поправки в закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…». Они предложили разместить на бутылках надпись «Алкоголь убивает» и устрашающие картинки, которые должны быть помещены в рамку черного цвета. Суммарная площадь изображения должна занимать не менее 50% от всей этикетки.
Кроме того, проектом предлагается запретить открытую выкладку алкогольной продукции на прилавках магазинов и ограничиться перечнем.
Сейчас производители алкогольной продукции обязаны информировать потребителей о вреде злоупотребления, но конкретная фраза не прописана. Обычно на этикетках размещают надпись: «Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью».
В сентябре в Росалкогольрегулировании сообщали о планах введения в России минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво.
В июле Минздрав предлагал увеличить ставки акциза на алкоголь с содержанием этилового спирта более 9% объемной доли.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Что кроется за скандалом вокруг «интернет-борделя для педофилов» Кикабидзе прокомментировал «грязные слухи» о своем выступлении в России Песков рассказал о способности Путина «утоптать» оппонента в споре
Комментарии
Владимир Сысоев , Минздрав РФ , Госдума , ЛДПР , ФАС , газета "Известия" , Общество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выступление пьяного Порошенко опубликовали в Сети253
Пока вы спали: Почему Путин «игнорирует» Порошенко102
В РФ дали совет готовящим вторжение в Крым американцам385
«Искандеры» ВВО подняты по тревоге13
Магазин с одеждой для детей оказался борделем18
Видео
02:05
Путин перестал говорить с Порошенко
Политика Статьи
02:47
Москвичей предупредили об опасности
Погода Новости Москвы
03:24
Пока вы спали: Почему Путин «игнорирует» Порошенко
Общество
01:21
Разведка Британии предостерегла Россию
В мире
00:28
Выступление пьяного Порошенко опубликовали в Сети
В мире Украина
00:26
«Искандеры» ВВО подняты по тревоге
Армия Оружие
01:18
Порошенко довел до обморока омбудсмена Рады
В мире Украина
00:58
Кремль озвучил цель отмены встречи Путина и Трампа
Политика
05:17
Магазин с одеждой для детей оказался борделем
Общество
02:01
Стало известно, куда «пропали» украинские катера
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение