На сборе дикоросов можно будет заработать

Заготовительные конторы, работающие на базе потребкооперативов, будут закупать у россиян собранные в лесу грибы, ягоды, орехи и другие дикоросы. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании 4 декабря.

По данным Федерального агентства лесного хозяйства, биологические запасы пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений составляют в России 13,4 миллиона тонн. Глава Комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев считает, что ягоды и грибы для России — не менее богатый ресурс, чем нефть и газ. Но сейчас используется только 3 процента этих запасов, и многие регионы вынуждены закупать грибы и ягоды за рубежом.

Сейчас дикоросы разрешается собирать исключительно для собственных нужд. За продажу грибов и ягод могут привлечь к ответственности за незаконное предпринимательство. Законопроект предлагает исправить эту несправедливость и дать гражданам возможность продавать излишки того, что они собрали в лесу.

Документ вносит изменения в Лесной Кодекс и закон «О потребительской кооперации». Документ предусматривает, что россияне, которые собирают в лесу грибы, ягоды, орехи и лечебные травы, смогут сдавать их в заготовительные конторы и получать за это деньги. Заготовительные конторы будут работать на базе потребкооперативов.