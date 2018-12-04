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Россияне с нового года смогут отдохнуть за счет работодателя 

Российская Газета 26 минут назад
Более 200 тысяч россиян с 1 января 2019 года смогут воспользоваться положениями закона об отдыхе за счет работодателей, рассказали на пресс-конференции представители Совета Федерации и туриндустрии.
"Тем работникам, которые хотят воспользоваться новыми правилами, нужно срочно идти к работодателям и начинать переговоры", — отметил, отвечая на вопрос обозревателя "РГ" зампредседателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин.
Напомним, в апреле этого года президент подписал закон, по которому работодатели при определении базы по налогу на прибыль смогут учитывать расходы, понесенные ими на оплату турпутевок по России для своих работников и членов их семей в пределах 50 тысяч рублей на человека. К членам семей, которые также могут претендовать на оплату турпутевок, относятся супруги работников, их родители и дети до 18 лет, а также дети до 24 лет, обучающиеся в учебных заведениях по очной форме.
50 тысяч на человека — сумма немалая. "Средняя цена тура по России 37-42 тысяч рублей", — отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. В "низкий сезон" еще меньше. Сейчас, по данным экспертов, число сотрудников, чьи работодатели оплачивают отдых, составляет 110 тысяч человек. В основном это касается крупных компаний, реализующих программы соцподдержки. "Теперь дается импульс для расширения процесса. И в 2019 году эта цифра может удвоиться", — отметил Барзыкин. Хотя закон только дает право работодателям оплачивать путевки, но не обязывает это делать, зато позволяет включить затраты на отдых в расходы на оплату труда. По мнению гендиректора санаторно-курортного объединения "Профкурорт" Федерации независимых профсоюзов России Александра Иванова, положения закона будут фиксировать в трудовых договорах, этот механизм "сейчас находится в работе".
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Комментарии2
Юрий Барзыкин , Игорь Фомин , Совет Федерации , Российский союз туриндустрии , Общество , Видео
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