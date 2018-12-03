Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названа причина смерти писателя Андрея Битова 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Писатель Андрей Битов скончался из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источник, близкий к семье писателя.
Битов умер в реанимации московской клинической больницы имени Н. Э. Баумана.
Ранее литературный критик Галина Юзефович сообщила, что Андрей Битов умер на 82-м году жизни.
«Ребят, плохие новости. Только что моя мама Анна Бердичевская звонила из Бауманской больницы. Андрей Битов умер сегодня», — написала она в Facebook.
О дате и месте похорон писателя не сообщается.
Андрей Битов , Галина Юзефович , Общество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Он утаптывает собеседника в споре моментально»502
Стало известно, куда «пропали» украинские катера355
Путин перестал говорить с Порошенко590
«Ни рукой, ни задницей!»: Кикабидзе о выступлении в РФ659
Украина предложила в ЕС новые санкции против РФ27
Видео
02:05
Путин перестал говорить с Порошенко
Политика Статьи
01:21
Разведка Британии предостерегла Россию
В мире
00:58
Кремль озвучил цель отмены встречи Путина и Трампа
Политика
02:01
Стало известно, куда «пропали» украинские катера
Оружие Армия
04:27
Умер Андрей Битов
Общество
01:35
Отказу Ротару выступать в России дали объяснение
Шоу-бизнес
01:15
Состояние Джигарханяна встревожило поклонников
Шоу-бизнес
00:21
Киселев зачитал рэп и напомнил о Хаски
Общество
03:14
ЕСПЧ вынес «важное решение» по керченскому конфликту
Украина В мире
03:51
Традиционного послания Путина не будет
Политика Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение