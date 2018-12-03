Названа причина смерти писателя Андрея Битова

Писатель Андрей Битов скончался из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источник, близкий к семье писателя.

Битов умер в реанимации московской клинической больницы имени Н. Э. Баумана.

Ранее литературный критик Галина Юзефович сообщила, что Андрей Битов умер на 82-м году жизни.

«Ребят, плохие новости. Только что моя мама Анна Бердичевская звонила из Бауманской больницы. Андрей Битов умер сегодня», — написала она в Facebook.

О дате и месте похорон писателя не сообщается.