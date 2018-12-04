Петербург признан культурной столицей мира

Венецию, Нью-Йорк, Санкт-Петербург получил самую престижную туристскую премию планеты World Travel Awards в номинации "лидирующее культурное направление мира". Город на Неве обошел Париж, Лондон, Рим Рио-де-Жанейро , Пекин.

Как сообщает комитет по туризму Санкт-Петербурга, город в третий раз завоевывает престижное звание: награда в этой номинации уже присуждалась в 2016 и 2017 годах.

Премия World Travel Awards вручается с 1993 года. Победителей выбирают два жюри. В первом, профессиональном, состоят лидеры туриндустрии, во втором судит общественность.

Критериев масса: от качества сервиса в местных отелях, до безопасности на улицах.