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Петербург признан культурной столицей мира 

Российская Газета + ещё 9 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Санкт-Петербург получил самую престижную туристскую премию планеты World Travel Awards в номинации "лидирующее культурное направление мира". Город на Неве обошел Париж, Лондон, Рим, Венецию, Нью-Йорк, Рио-де-Жанейро, Пекин.
Как сообщает комитет по туризму Санкт-Петербурга, город в третий раз завоевывает престижное звание: награда в этой номинации уже присуждалась в 2016 и 2017 годах.
Премия World Travel Awards вручается с 1993 года. Победителей выбирают два жюри. В первом, профессиональном, состоят лидеры туриндустрии, во втором судит общественность.
Критериев масса: от качества сервиса в местных отелях, до безопасности на улицах.
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Общество , В мире , Европа , Венеция , Нью-Йорк , Рим , Рио-Де-Жанейро , Санкт-Петербург
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