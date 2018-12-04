Кашпировский подал миллионный иск к ВГТРК

Помощница судьи Останкинского районного суда Русала Гусейнова рассказала, что Кашпировский хочет получить от ВГТРК один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

По словам пресс-секретаря суда Анны Селивановой, претензии Кашпировского касаются заявлений журналистов Александра Невзорова Александра Гурнова . В иске указано, что первый назвал его «жуликом», а второй — «мошенником».

По словам истца, шоу выходило не в прямом эфире, поэтому высказывания журналистов можно было «скорректировать». Селиванова уточнила, что речь идет о программе, вышедшей в эфир в октябре 2017 года.

В феврале этого года Кашпировский подал к «Первому каналу» иск о защите чести, достоинства и деловой репутации (также его адвокат заявляла о нарушении права на изображение). Причиной стал коллаж, появившийся в программе «Вечерний Ургант». На нем лицо Кашпировского совместили с фотографией кота. Этим коллажем Ургант проиллюстрировал новость о продаже «кота-экстрасенса». Кашпировский требовал компенсации в 500 тысяч рублей.

В сентябре 2018-го адвокат Кашпировского сообщила, что иск отклонен, но пообещала обжаловать его.