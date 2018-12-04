Анатолий Кашпировский, получивший известность благодаря телевизионным «Сеансам здоровья», подал иск о защите деловой репутации к ВГТРК из-за слов, прозвучавших в шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир». Об этом сообщает RNS.
Помощница судьи Останкинского районного суда Русала Гусейнова рассказала, что Кашпировский хочет получить от ВГТРК один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.
По словам пресс-секретаря суда Анны Селивановой, претензии Кашпировского касаются заявлений журналистов Александра Невзорова и Александра Гурнова. В иске указано, что первый назвал его «жуликом», а второй — «мошенником».
По словам истца, шоу выходило не в прямом эфире, поэтому высказывания журналистов можно было «скорректировать». Селиванова уточнила, что речь идет о программе, вышедшей в эфир в октябре 2017 года.
В феврале этого года Кашпировский подал к «Первому каналу» иск о защите чести, достоинства и деловой репутации (также его адвокат заявляла о нарушении права на изображение). Причиной стал коллаж, появившийся в программе «Вечерний Ургант». На нем лицо Кашпировского совместили с фотографией кота. Этим коллажем Ургант проиллюстрировал новость о продаже «кота-экстрасенса». Кашпировский требовал компенсации в 500 тысяч рублей.
В сентябре 2018-го адвокат Кашпировского сообщила, что иск отклонен, но пообещала обжаловать его.