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Песков рассказал о любви к Турции 

Российская Газета + ещё 5 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему стал учить турецкий язык в вузе.
На встрече со студентами МГИМО дочь фигуристки Татьяны Навки, супруги Пескова, спросила, как турецкий язык помог ему в карьере. Напомним, что Песков — выпускник Института стран Азии и Африки.
"Я поступил со второго раза, я был разгильдяем", — рассказал о своей учебе Песков. Он хотел изучать арабский, но ему сказали, что будет турецкий.
"Я ничего не знал тогда о Турции. У меня был такой имидж Турции: я в 80-м году с родителями возвращался по Средиземному морю… Остановка была в Стамбуле, а там тогда был военный переворот — кругом стояли страшные танки, страшные военные с автоматами", — вспомнил пресс-секретарь президента.
Но потом Песков стал по-другому относиться к этому государству. "Здесь вас учат не только языку, вас учат стране, всему, что связано со страной — культура, традиции. И если ты учишь от всей души, то ты начинаешь эту страну так или иначе любить", — пояснил он. Еще представитель Кремля вспомнил, как с третьего курса работал переводчиком с турецкими фирмами.
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Комментарии2
Дмитрий Песков , Татьяна Навка , МГИМО , Общество , Политика , Турция
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