Песков рассказал, что с Путиным «безумно тяжело спорить»

«В плане экспертной подготовки он может дать фору кому угодно. С ним спорить всегда безумно тяжело. Говоря простым языком, он утаптывает собеседника моментально, но делает это абсолютно аргументировано», — приводит ТАСС слова Пескова.

Песков заметил, что Путин мог бы легко обойтись и без пресс-секретаря и сравнил свою работу с работой сапёра.

«Самое опасное — исказить слова президента, исказить смысл принятых решений. Как мне кажется, даже из-за обилия «пурги» я этого не делаю», — отметил Песков.

Ранее Путин рассказал, что Песков иногда «несёт пургу».

В свою очередь, Песков, комментируя слова Путина, отметил, что в Кремле неоднократно говорили, что «президент очень требовательный человек».