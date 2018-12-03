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Песков рассказал, что с Путиным «безумно тяжело спорить» 

RT на русском + ещё 9 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы студентов МГИМО, заявил, что спорить с российским лидером Владимиром Путиным безумно тяжело.
«В плане экспертной подготовки он может дать фору кому угодно. С ним спорить всегда безумно тяжело. Говоря простым языком, он утаптывает собеседника моментально, но делает это абсолютно аргументировано», — приводит ТАСС слова Пескова.
Песков заметил, что Путин мог бы легко обойтись и без пресс-секретаря и сравнил свою работу с работой сапёра.
«Самое опасное — исказить слова президента, исказить смысл принятых решений. Как мне кажется, даже из-за обилия «пурги» я этого не делаю», — отметил Песков.
Ранее Путин рассказал, что Песков иногда «несёт пургу».
В свою очередь, Песков, комментируя слова Путина, отметил, что в Кремле неоднократно говорили, что «президент очень требовательный человек».
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Дмитрий Песков , Владимир Путин , МГИМО , ИТАР-ТАСС , Общество , Политика
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