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Песков рассказал о способности Путина «утаптывать» собеседника в споре 

Рамблер + ещё 14 2 часа назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об умении Владимира Путина аргументированно «утаптывать» собеседника в споре, передает ТАСС.
«В плане экспертной подготовки он [Путин] может дать фору кому угодно. С ним спорить всегда безумно тяжело. Говоря простым языком, он утаптывает собеседника моментально, но делает это абсолютно аргументированно», — рассказал Песков на встрече со студентами МГИМО.
Традиционного послания Путина в этом году не будет
Песков признался, что по разным вопросам консультируется с экспертами, поскольку такой огромный объем информации держать в голове «не способен ни один человек, кстати, наверное, кроме Путина».
По словам Пескова, президент мог бы обойтись и без пресс-секретаря («он прекрасно сам доводит свои мысли до аудитории»), однако такой человек нужен, чтобы более оперативно работать с информацией.
Дмитрий Песков , Владимир Путин , МГИМО , ИТАР-ТАСС , Общество , Видео
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