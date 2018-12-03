Песков рассказал о способности Путина «утаптывать» собеседника в споре

«В плане экспертной подготовки он [Путин] может дать фору кому угодно. С ним спорить всегда безумно тяжело. Говоря простым языком, он утаптывает собеседника моментально, но делает это абсолютно аргументированно», — рассказал Песков на встрече со студентами МГИМО.

Песков признался, что по разным вопросам консультируется с экспертами, поскольку такой огромный объем информации держать в голове «не способен ни один человек, кстати, наверное, кроме Путина».

По словам Пескова, президент мог бы обойтись и без пресс-секретаря («он прекрасно сам доводит свои мысли до аудитории»), однако такой человек нужен, чтобы более оперативно работать с информацией.