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Москалькова стала лауреатом премии «Юрист года» 

РИА Новости + ещё 1 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова стала лауреатом ежегодной юридической премии "Юрист года" в номинации "Правозащитная деятельность", сообщается на сайте омбудсмена.
Третьего декабря Ассоциация юристов РФ провела торжественную церемонию вручения высшей юридической премии "Юрист года".
"Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова стала лауреатом премии в номинации "Правозащитная деятельность"", — говорится в сообщении.
Добавляется, что награда присуждается ежегодно 3 декабря — в профессиональный праздник юристов России — День юриста. Премией отмечаются ведущие представители профессии, внесшие значительный вклад в защиту прав и законных интересов граждан, формирование правового государства, а также развитие российской юридической науки.
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