Москалькова стала лауреатом премии «Юрист года»

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова стала лауреатом ежегодной юридической премии "Юрист года" в номинации "Правозащитная деятельность", сообщается на сайте омбудсмена.

Третьего декабря Ассоциация юристов РФ провела торжественную церемонию вручения высшей юридической премии "Юрист года".

"Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова стала лауреатом премии в номинации "Правозащитная деятельность"", — говорится в сообщении.

Добавляется, что награда присуждается ежегодно 3 декабря — в профессиональный праздник юристов России — День юриста. Премией отмечаются ведущие представители профессии, внесшие значительный вклад в защиту прав и законных интересов граждан, формирование правового государства, а также развитие российской юридической науки.