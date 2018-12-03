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Молодежный форум «Таврида» расширится и станет круглогодичным 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: ТАСС
Молодежный форум "Таврида", который проходит в Крыму, будет расширен и получит "круглогодичные форматы". Об этом заявил в понедельник ТАСС глава Росмолодежи Александр Бугаев на полях Международного форума добровольцев в Москве.
Ранее первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил о возможности изменения формата работы "Тавриды".
"Форум ["Таврида"] будет безусловно проходить в республике Крым, это желание самих участников форума. Он сильно обновится, будут и круглогодичные форматы (у форума)", — сказал Бугаев.
"Таврида" не просто состоится, но пройдет в новых формах, форматах, расширится и объединит еще большее количество людей", — добавил он.
Молодежный форум "Таврида" проходит в течение лета, начиная с года воссоединения Крыма с Россией. Мероприятие объединяет преимущественно людей, занимающихся различными областями искусства: театром, кино, музыкой, танцем и т. д.
Международный форум добровольцев проходит в Москве 2-5 декабря, он приурочен к международному и национальному Дню волонтера, отмечаемому 5 декабря. В мероприятии принимает участие более 15 тыс. человек. Текущий год объявлен президентом РФ Владимиром Путиным Годом добровольца (волонтера).
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Сергей Кириенко , Владимир Путин , Александр Бугаев , Администрация Президента РФ , ИТАР-ТАСС , Общество , Москва , Республика Крым
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