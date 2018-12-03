Умер Андрей Битов

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Умер писатель Андрей Битов 

Рамблер + ещё 28 1 час назад
Умер писатель Андрей Битов, сообщила литературный критик Галина Юзефович в Facebook.
«Ребят, плохие новости. Только что моя мама Анна Бердичевская звонила из Бауманской больницы. Андрей Битов умер сегодня», — написала она.
Писателю, который считается одним из основателей постмодернизма в русской литературе, было 82 года.
Среди произведений писателя — романы «Пушкинский дом», «Улетающий Монахов», «Оглашенные», «Большой шар», «Аптекарский остров» и др.
Битов — один из создателей бесцензурного альманаха «Метрополь» и неформального объединения «БаГаЖъ» (Битов, Ахмадулина, Алешковский, Жванецкий).
Андрей Битов , Галина Юзефович , Общество , Видео
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