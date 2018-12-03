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Украинские пограничники не пустили в страну 218 россиян за неделю 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пограничники восточного регионального управления, в зону ответственности которых входят Харьковская, Сумская и Луганская области за истекшую неделю не пустили на территорию Украины 218 россиян, сообщил в понедельник начальник управления Андрей Игнатьев.
"Пересекло государственную границу 6,213 тысячи граждан России. Было не пропущено 218", — заявил Игнатьев на брифинге.
Ранее украинский президент Петр Порошенко сообщил в Twitter, что страна вводит ограничения на въезд граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. За день до этого Киев ввел военное положение в ряде областей на Украине, в том числе приграничных с Россией. Этот режим предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан. В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что Россия не будет вводить никаких ответных ограничений против граждан Украины, а, напротив, облегчит режим их пребывания в РФ и получения российского гражданства. В МИД РФ отметили, что данное решение свидетельствует о добрых намерениях России в отношении украинцев.
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Петр Порошенко , Андрей Игнатьев , Владимир Путин , МИД , Общество
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