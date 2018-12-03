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Медведев поздравил юристов с профессиональным праздником 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил лауреатов юридической премии, а также всех юристов страны с профессиональным праздником, отметив, что их профессия — одна из самых ответственных и востребованных в мире, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Медведев отметил, что справедливости и равновесия можно достичь только через неукоснительное соблюдение правовых норм. Именно поэтому без юристов, которые владеют всеми тонкостями своего дела, не может жить ни одно общество.
"Сегодня ваша профессия — одна из самых ответственных и востребованных в мире. Вы тщательно следите за соблюдением правил честной игры как между отдельными людьми или компаниями, так и в межгосударственных масштабах, стараетесь принимать взвешенные решения в самых сложных и запутанных ситуациях, помогаете найти компромиссы и урегулировать конфликты. Работаете с огромным массивом информации и устанавливаете истину, основываясь на твердом приоритете законности и права", — приводятся в телеграмме слова премьера.
Он добавил, что от объективности и беспристрастности, а также неравнодушия юристов зависит успешная защита человеческих интересов, чести и достоинства.
Церемония вручения юридической премии состоялась 3 декабря.
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Дмитрий Медведев , Общество
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