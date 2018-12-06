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В США уволили учительницу за публичное разоблачение Санта-Клауса 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: U.S. Navy/MCS 2nd Timothy Walter
Учительницу одной из школ штата Нью-Джерси уволили после того, как она рассказала детям, что Санта-Клаус является продуктом воображения. Об этом сообщает телеканал Fox News.
По данным телеканала, она также рассказала детям, что зубных фей, эльфов и пасхальных кроликов тоже не существует.
Собеседники Fox News добавили, что после таких слов многие дети вышли из класса в слезах.
Директор школы подчеркнула, что высказывания преподавателя разрушают веру детей в рождественское чудо и поэтому недопустимы.
В 2017 году сообщалось, что в центре Нью-Йорка установили картину с распятым Санта-Клаусом.
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