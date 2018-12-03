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В Китае мужчина 15 лет носил на спине парализованную мать 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: www.people.com.cn.
В Китае мужчина 15 лет носил на спине парализованную мать, страдающую от морской болезни, сообщает канал TV People.
В 2003 году скончался отец мужчины, ухаживающий за своей супругой, после чего 22-летнему сыну пришлось взять всю заботу о матери на себя. Он был вынужден оставить работу и скитаться вместе с матерью по разным городам в поисках возможности заработать на кусок хлеба и кров.
Из-за морской болезни его мать не могла ездить в автомобиле, поэтому ему приходилось носить мать на спине. В 2015 году ему удалось на устроиться на швейную фабрику, однако она закрылась спустя полгода. После этого они приняли решение вернуться в родную деревню.
Увидев заботу мужчины о своей матери односельчане помогли ему получить жилье и найти работу. Сейчас они собирают деньги на инвалидную коляску.
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