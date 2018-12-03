Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился присвоить имя погибшего в Сирии героя России Александра Прохоренко горе в Северной Осетии. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
«На основании предложения парламента Республики Северная Осетия — Алания, а также для увековечивания подвигов военных разведчиков и памяти Героя Российской Федерации А. А. Прохоренко присвоить следующие наименования безымянным географическим объектам, расположенным на территории Ирафского района Республики Северная Осетия — Алания: "Военных Разведчиков" — безымянной горе… абсолютной высотой 4153 метра; "Александра Прохоренко" — безымянной горе… абсолютной высотой 3823 метра», — следует из распоряжения.
Старший лейтенант Прохоренко был убит в районе Пальмиры во время выполнения задачи по наведению авиаударов по террористам: он оказался в окружении и вызвал огонь на себя.