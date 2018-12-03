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Гору в Северной Осетии назвали в честь погибшего в Сирии российского офицера 

Rambler News Service + ещё 5 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился присвоить имя погибшего в Сирии героя России Александра Прохоренко горе в Северной Осетии. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
«На основании предложения парламента Республики Северная Осетия — Алания, а также для увековечивания подвигов военных разведчиков и памяти Героя Российской Федерации А. А. Прохоренко присвоить следующие наименования безымянным географическим объектам, расположенным на территории Ирафского района Республики Северная Осетия — Алания: "Военных Разведчиков" — безымянной горе… абсолютной высотой 4153 метра; "Александра Прохоренко" — безымянной горе… абсолютной высотой 3823 метра», — следует из распоряжения.
Старший лейтенант Прохоренко был убит в районе Пальмиры во время выполнения задачи по наведению авиаударов по террористам: он оказался в окружении и вызвал огонь на себя.
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Комментарии
Александр Прохоренко , Дмитрий Медведев , Общество , Республика Северная Осетия — Алания , Сирия
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