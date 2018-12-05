Росгвардия может заняться безопасностью Керченского пролива

Росгвардия может получить полномочия по координации действий правоохранительных структур по обеспечению безопасности транспортного перехода через Керченский пролив. По словам главы ведомства Виктора Золотова, проработка данного вопроса находится в активной фазе.

Он напомнил, что с начала текущего года под охраной Росгвардии находятся береговые объекты электросетевого энергомоста в Краснодарском крае и Крыму, пишет ТАСС.

25 ноября военные корабли Украины вторглись в территориальные воды России. ФСБ назвала действия судов ВМС Украины «преднамеренной провокацией». Украинские моряки продолжали движение, несмотря на требование остановиться. Позже их задержали.

Ранее News.ru писал о том, что РФ готова рассмотреть предложения по обмену украинских моряков, если в них будет содержаться какая-либо конкретика. Однако будет ли в конечном итоге дан какой-то ответ, неизвестно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.