Росгвардия может получить полномочия по координации действий правоохранительных структур по обеспечению безопасности транспортного перехода через Керченский пролив. По словам главы ведомства Виктора Золотова, проработка данного вопроса находится в активной фазе.
Он напомнил, что с начала текущего года под охраной Росгвардии находятся береговые объекты электросетевого энергомоста в Краснодарском крае и Крыму, пишет ТАСС.
25 ноября военные корабли Украины вторглись в территориальные воды России. ФСБ назвала действия судов ВМС Украины «преднамеренной провокацией». Украинские моряки продолжали движение, несмотря на требование остановиться. Позже их задержали.
Ранее News.ru писал о том, что РФ готова рассмотреть предложения по обмену украинских моряков, если в них будет содержаться какая-либо конкретика. Однако будет ли в конечном итоге дан какой-то ответ, неизвестно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.