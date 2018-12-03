«Ни рукой, ни задницей!»: Кикабидзе о выступлении в РФ

Кикабидзе прояснил информацию о выступлении в России

Советский и грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе в резкой форме опроверг информацию СМИ о том, что он якобы выступил в Санкт-Петербурге на закрытой вечеринке и получил за свое выступление 40 тысяч евро. Об этом сообщает «Взгляд».

«После 2008 года я в Россию не приезжал. Я не был ни в одном городе этой страны, ни ногой, ни рукой и ни задницей!» — сказал артист грузинскому изданию «Квирис палитра» («Палитра недели»), отвечая на вопрос, правда ли, что он конфиденциально посетил Россию.

Кикабидзе добавил, что через день ездит в больницу на процедуру диализа.

«Даже по этой причине я бы не поехал, уже не говоря ничего о моей принципиальной позиции», — сказал он.

Вахтанг Кикабидзе перестал приезжать в Россию после грузино-осетинского конфликта в августе 2008 года.