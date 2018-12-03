Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кикабидзе прояснил информацию о выступлении в России 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Советский и грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе в резкой форме опроверг информацию СМИ о том, что он якобы выступил в Санкт-Петербурге на закрытой вечеринке и получил за свое выступление 40 тысяч евро. Об этом сообщает «Взгляд».
«После 2008 года я в Россию не приезжал. Я не был ни в одном городе этой страны, ни ногой, ни рукой и ни задницей!» — сказал артист грузинскому изданию «Квирис палитра» («Палитра недели»), отвечая на вопрос, правда ли, что он конфиденциально посетил Россию.
Кикабидзе прокомментировал решение Меладзе
Кикабидзе добавил, что через день ездит в больницу на процедуру диализа.
«Даже по этой причине я бы не поехал, уже не говоря ничего о моей принципиальной позиции», — сказал он.
Вахтанг Кикабидзе перестал приезжать в Россию после грузино-осетинского конфликта в августе 2008 года.
Общество , Видео , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задержанные украинские катера исчезли220
«Вытащи меня отсюда»: Трамп сбежал с G20250
«Вторжение» в Крым, трагедия в «Локомотиве» и другие события дня3
Украинцы рассказали о своем отношении к России171
Разведка Британии предостерегла Россию68
Видео
01:21
Разведка Британии предостерегла Россию
В мире
04:27
Умер Андрей Битов
Общество
01:35
Отказу Ротару выступать в России дали объяснение
Шоу-бизнес
01:15
Состояние Джигарханяна встревожило поклонников
Шоу-бизнес
00:21
Киселев зачитал рэп и напомнил о Хаски
Общество
03:14
ЕСПЧ вынес «важное решение» по керченскому конфликту
Украина В мире
03:51
Традиционного послания Путина не будет
Политика
02:01
Задержанные украинские катера исчезли
Армия
00:59
«Ни рукой, ни задницей!»: Кикабидзе о выступлении в РФ
Общество
02:44
Участковым решили облегчить работу
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение