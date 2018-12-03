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Декриминализацию побоев признали ошибкой 

Lenta.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова назвала ошибкой декриминализацию побоев в семье и выступила за закон о противодействии домашнему насилию, сообщает «Интерфакс».
Москалькова отметила, что стране необходима ратификация Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. «Сегодня человек, который находится в семейном пространстве, не защищен от насилия, которое не переходит грани преступления», — сказала она на открытом уроке «Права человека».
Согласно докладу организации Human Rights Watch, декриминализация побоев в России привела исключительно к негативным последствиям. Так, она разы ухудшила ситуацию с домашним насилием, потому что теперь агрессор чувствует свою безнаказанность, а правоохранительные органы игнорируют жалобы женщин. Кроме того, чаще всего за побои наказывают штрафами, которые обычно выплачиваются из семейного бюджета. В ответ на доклад правозащитников в Кремле сказали, что рост домашнего насилия — это «очень плохо».
Закон о декриминализации побоев в семье вступил в силу в феврале 2017 года. Согласно принятым поправкам, совершенные впервые побои относятся к административным правонарушениям. Спустя год глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил о всплеске домашнего насилия в стране.
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Александр Бастрыкин , Татьяна Москалькова , Human Rights Watch , СКР , МВД , Интерфакс , Общество
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