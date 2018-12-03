Декриминализацию побоев признали ошибкой

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова назвала ошибкой декриминализацию побоев в семье и выступила за закон о противодействии домашнему насилию, сообщает «Интерфакс»

Москалькова отметила, что стране необходима ратификация Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. «Сегодня человек, который находится в семейном пространстве, не защищен от насилия, которое не переходит грани преступления», — сказала она на открытом уроке «Права человека».

Согласно докладу организации Human Rights Watch , декриминализация побоев в России привела исключительно к негативным последствиям. Так, она разы ухудшила ситуацию с домашним насилием, потому что теперь агрессор чувствует свою безнаказанность, а правоохранительные органы игнорируют жалобы женщин. Кроме того, чаще всего за побои наказывают штрафами, которые обычно выплачиваются из семейного бюджета. В ответ на доклад правозащитников в Кремле сказали, что рост домашнего насилия — это «очень плохо».