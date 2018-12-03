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Россияне одобрили переименование аэропортов 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
54% россиян считают хорошей идеей назвать аэропорты страны в честь выдающихся соотечественников. Об этом, как сообщает пресс-служба конкурса «Великие имена России», свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Столько же граждан (54%) уверены, что воздушные гавани должны носить имена исключительно прославленных уроженцев регионов, в которых находятся. В свою очередь, 38% полагают, что это необязательно — аэропорты могут быть названы и в честь выдающихся жителей других регионов.
Большая часть опрошенных, 30%, предпочли бы, чтобы аэропорты России носили имена ученых, а лишь немногим меньше, 29%, — военных.
Также опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения показал рост узнаваемости конкурса «Великие имена России» — о нем известно 75% респондентов.
По словам гендиректора ВЦИОМа Валерия Федорова, широкий размах конкурса, а также положительное впечатление, которое он оставил у россиян, позволил его организаторам достичь главной цели — привлечь внимание к истории России и делам ее выдающихся деятелей.
«Острые дискуссии, возникавшие по ходу конкурса, не помешали основной цели, а только приблизили ее», — уверен он.
Комментарии
ВЦИОМ , Общество
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