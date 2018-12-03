АНО «Россия — страна возможностей» планирует запустить в 2019 году 12 новых проектов

Автономная некоммерческая организация (АНО) " Россия — страна возможностей" в 2019 году намерена запустить не менее 12 новых проектов. Об этом рассказал в понедельник заместитель гендиректора организации Владислав Даванков на Международном форуме добровольцев, который проходит в Москве

В настоящий момент платформа "Россия — страна возможностей" объединяет 15 проектов, направленных на развитие социальных лифтов. Флагманскими проектами являют конкурс управленцев "Лидеры России" и студенческая олимпиада "Я профессионал".

"В следующем году мы планируем запустить не менее 12 новых проектов, которые сейчас активно проектируем и ищем по всей стране", — сказал Даванков. Он отметил, что речь идет о проектах в сфере творчества, спорта и здорового образа жизни.

По его словам, в проектах платформы в настоящий момент участвует около 1,5 млн человек. "Мы разделили наши проекты на сегодняшний день на пять траекторий. Это социальные проекты, проекты в предпринимательстве, волонтерстве, проекты в управлении и лидерстве, проекты социального роста", — заключил он.

Международный форум добровольцев проходит в Москве 2-5 декабря, он приурочен к международному и национальному Дню волонтера, отмечаемому 5 декабря. В мероприятии принимает участие более 15 тыс. человек. Текущий год объявлен президентом РФ Владимиром Путиным Годом добровольца (волонтера).

Платформа "Россия — страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. АНО "Россия — страна возможностей" создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.