Пока вы спали: Почему Путин не наказал украинцев 

Почему Путин не наказал украинцев
Облегчение получения украинцами гражданства России, анонсированное Владимиром Путиным, — «доброе намерение» президента страны, объяснил РИА Новости замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин. В свою очередь, политолог Федор Лукьянов заявил «Взгляду», что это «совершенно правильное» решение, так как «боже упаси, зеркально отвечать» на «очевидную глупость». По его словам, ею является запрет въезжать на Украину гражданам России мужского пола 16-60 лет.
«Мы не можем лишить людей возможности навещать могилы предков», — подчеркнул сенатор Андрей Климов в беседе с «Взглядом».
Керченский инцидент рассудят «нормандцы»
Керченский инцидент может рассудить нормандская четверка, пишет «Коммерсант». В субботу на саммите «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе эту идею высказал президент Турции. Реджеп Тайип Эрдоган объяснил необходимость обсуждения вопроса в нормандском формате — Россия, Украина, Франция и Германия — отказом США от диалога. Накануне президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности к решению проблемы в таком формате и даже озвучил требования, которые намерен предъявить России, — вернуть задержанных военных и корабли и «открыть» Керченский пролив.
В Белоруссии насчитали 500 тысяч тунеядцев
В Белоруссии насчитывается почти полмиллиона тунеядцев. Об этом в эфире канала «Беларусь 1» заявила глава местного Министерства труда и соцзащиты Ирина Костевич. По ее словам, почти 500 тысяч человек попали в базу данных трудоспособных, но не занятых в экономике граждан. Костевич отметила, что эта база позволит властям Белоруссии оценить ситуацию на рынке труда и понять причины, по которым тот или иной трудоспособный гражданин не имеет работы.
Чем Путин занимался на G20
На саммите «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе президент России Владимир Путин дважды нарисовал схему движения кораблей ВМС Украины во время керченского инцидента — для президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, — встретился с лидерами Китая, Индии, Турции и Японии, получил дружеский хлопок по плечу от Дональда Трампа, поговорил с ним «на ногах», а на пресс-конференции «великодушно» выразил готовность встретиться с президентом США, когда тот будет готов, а также ответил на вопрос, «опозорил» он США в Сирии и Крыму или нет.
«Да нет, не позорил я. Мы с ними вообще-то сотрудничаем в Сирии…» — сообщил он корреспонденту «Коммерсанта».
Украина назвала «Северный поток — 2» формой войны
Газопровод «Северный поток — 2» — форма «замаскированной войны» России против Европы, заявил Die Welt премьер-министр Украины Владимир Гройсман. По его мнению, газопровод сделает европейские страны зависимыми от российского газа, а Украина знает, сколь это «опасно». По этой причине, добавил Гройсман, Украина предложила Европе совместно управлять своей газотранспортной системой — «политически безопасной» и обладающей «большим потенциалом».