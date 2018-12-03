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В России появятся награды для лучших волонтеров 

ТАСС + ещё 9 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Награды и звания для лучших волонтеров появятся в российских регионах, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на открывшемся в понедельник Международном форуме добровольцев.
"В 85 регионах России будет создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в волонтерских проектах, в том числе учреждены награды и звания, стипендиальная поддержка для обучающихся", — сообщила Голикова, выступая на форуме в рамках сессии "Формирование инфраструктуры добровольчества: планы до 2024 года".
Вице-премьер отметила, что также будет продолжена работа по развитию информационной системы "Добровольцы России". Платформа создана для эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте. "Сейчас почти 400 тыс. человек зарегистрированы и используют эту онлайн-платформу. Планируется, что ежегодно число пользователей будет увеличиваться не менее чем на 150 тыс. человек в год", — добавила Голикова.
Международный форум добровольцев проходит в Москве 2-5 декабря. Он приурочен к международному и национальному дню волонтера, отмечаемому 5 декабря. В мероприятии в общей сложности принимает участие более 15 тыс. человек добровольцев из России и зарубежных стран.
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Татьяна Голикова , Общество , Образование , Политика , Экономика
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