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Писавшую с ошибками чиновницу захотели сделать ректором 

Рамблер + ещё 11 1 час назад
Фото: Bashinform.ru
Экс-министра образования Башкирии Гульназ Шафикову, опубликовавшую в соцсетях пост с ошибками, могут назначить ректором Института развития образования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя института.
Ранее интернет-пользователи обратили внимание на пост Шафиковой, в котором она поделилась впечатлениями от поездки в Петербург и допустила две ошибки. Сама чиновница заявила, что это было сделано в рамках эксперимента.
Третьего декабря стало известно о назначении Айбулата Хажина и.о. министра образования Башкирии. Об отставке Шафиковой официально не сообщалось.
Сотрудник регионального Института развития образования заявил РИА Новости, что в учреждении узнали о планах назначить Шафикову ректором и выступили против.
Агентство уточняет, что ее хотели назначить временно исполняющей обязанности ректора и отдать пост проректора по общим вопросам.
По словам собеседника агентства, более сотни сотрудников института устроили внеочередное собрание, составили резолюцию и открытое письмо властям с просьбой отменить назначение.
В своем письме они назвали экс-министра «некомпетентной в вопросах администрирования». Также они заявили, что Шафикова общалась с сотрудниками в «командном и деспотичном тоне».
Комментарии1
РИА Новости , Общество , Образование , Башкортостан
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