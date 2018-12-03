Писавшую с ошибками чиновницу захотели сделать ректором

Экс-министра образования Башкирии Гульназ Шафикову, опубликовавшую в соцсетях пост с ошибками, могут назначить ректором Института развития образования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя института.

Ранее интернет-пользователи обратили внимание на пост Шафиковой, в котором она поделилась впечатлениями от поездки в Петербург и допустила две ошибки. Сама чиновница заявила, что это было сделано в рамках эксперимента.

Третьего декабря стало известно о назначении Айбулата Хажина и.о. министра образования Башкирии. Об отставке Шафиковой официально не сообщалось.

Сотрудник регионального Института развития образования заявил РИА Новости , что в учреждении узнали о планах назначить Шафикову ректором и выступили против.

Агентство уточняет, что ее хотели назначить временно исполняющей обязанности ректора и отдать пост проректора по общим вопросам.

По словам собеседника агентства, более сотни сотрудников института устроили внеочередное собрание, составили резолюцию и открытое письмо властям с просьбой отменить назначение.

В своем письме они назвали экс-министра «некомпетентной в вопросах администрирования». Также они заявили, что Шафикова общалась с сотрудниками в «командном и деспотичном тоне».