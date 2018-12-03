Дед Мороз посоветовал покупать елки в горшках

Главный Дед Мороз страны посоветовал россиянам покупать новогодние ели в горшках, чтобы после праздника не выбрасывать их, а пересадить в грунт.

"На Новый год в дом принес, елочка тебя порадовала своим лесным ароматом — кстати, аромат очень оздоравливающий, лечебный — а потом ты ее выносишь в лес, высаживаешь, и растет эта елочка и радует людей. Так вот пусть этим посаженным деревом каждого россиянина будет новогодняя елочка, чтобы она радовала не только вас, но и многие-многие поколения ваших детей, внуков и правнуков", — сказал Дед Мороз, передает РИА Новости.

Он также предостерег от покупки искусственных елок, так как для их производства используется много нефти, а сами изделия, попадая в почву, наносят вред экологии.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил Деду Морозу и министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину подготовить законопроект по установлению высоких заградительных пошлин и сборов на продажу срубленных деревьев, одновременно стимулируя продажу живых елей. Однако Дед Мороз пояснил, что ели, продающиеся на новогодних базарах Москвы и других городов страны, вырублены не в обычных лесах, а на специальных санитарных вырубках.

В конце ноября выбрали главную новогоднюю ель страны. Она приедет в Кремль из Щелковского района Подмосковья. Возраст выбранной ели — 100 лет, высота — 27 метров, диаметр ствола — 60 сантиметров. Елку привезут в столицу 18 декабря. Самыми важными критериями при выборе стали внушительный возраст ели и ее красота.

Традиционная Общероссийская елка пройдет в этом году в 18 раз. Юных гостей праздника ждут 26 декабря в Государственном Кремлевском дворце. На елку пригласили школьников из всех регионов России, а также из республик Абхазия и Южная Осетия.

14 ноября в Москве откроется фестиваль "Путешествие в Рождество". Главной темой станут сказки и любимые книги, проходить фестиваль будет, в основном, в центре столицы. Главный фестиваль зимы продлится до 13 января 2019 года. На 74 площадках можно будет посмотреть балеты на льду, спектакли российских и европейских театров, а также принять участие в мастер-классах и спортивных играх. На площадках появятся более 500 новогодних елей. Самое высокое дерево (высотой 20 метров) уже установили на Манежной площади. Его украсили в стиле ретрофутуризма елочными игрушками в форме дирижаблей, самолетов, воздушных шаров и необычных механизмов.