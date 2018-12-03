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Ассоциация ежеводов может появиться в России 

Москва24 + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/David Cheskin
В следующем году планируется создать Всероссийскую ассоциацию ежеводов, сообщает Агентство "Москва". Как рассказали авторы идеи, в последние годы наблюдается рост спроса на тропических ежей, причем на них свое внимание переключили любители морских свинок и хорьков.
Только за два последних года их количество на выставках домашних животных увеличилось в несколько раз. В связи с этим встал и вопрос племенного разведения, создания регистра пометов, оформления родословных, разработки национальных российских стандартов и подготовки специалистов-экспертов.
Тем не менее отмечается, что в 2018 году самым популярным домашним животным у россиян остаются беспородные кошки. За ними следуют породистые собаки. Причем чем крупнее мегаполис, тем больше в нем мелких декоративных пород. Третье место занимают породистые кошки.
Четвертую строчку заняли беспородные собаки, а пятую грызуны: хомячки, морские свинки, декоративные мыши и крысы. За ними по популярности среди россиян следуют фретки (декоративные хорьки) и декоративные кролики и мини-пиги.
Уже за ними декоративные птицы, аквариумные рыбки, а также еноты, змеи, ежики, белки и другие экзотические животные. На последнем, десятом, месте — дикие животные. В частности, тигры, львы, рыси, волки, хищные птицы, крокодилы и аллигаторы.
В Москве до 2 декабря 2018 года проходила акция "Правильная забота — здоровый питомец". В ее рамках владельцы домашних животных могли посетить лекции ветеринаров, которые состоятся в образовательных учреждениях, контактных зоопарках и кинологических центрах.
Отрытые уроки провели и в восьми парках. Кроме того, в дни акции можно было бесплатно привить питомцев от бешенства, для этого организовали 50 пунктов.
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АГН "Москва" , Общество
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