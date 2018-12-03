Минобороны рассекретило новые документы о битве за Москву

Триста пятьдесят четвертая стрелковая дивизия, оборонявшая Москву в 1941 году, за 10 дней боев потеряла более 3 тысяч человек, следует из рассекреченных документов, опубликованных на сайте Минобороны в День Неизвестного Солдата.

Третьего декабря в России отмечается День неизвестного солдата. Основанием для установления памятной даты именно в этот день стало то, что 3 декабря 1966 года в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах Неизвестного Солдата был перенесен из братской могилы, находящейся на 41 километре Ленинградского шоссе под Москвой, и торжественно захоронен в Александровском саду у стен московского Кремля. Согласно архивным документам, Неизвестный Солдат мог быть бойцом одной из воинских частей, которые держали оборону Москвы в районе населенных пунктов Крюково, Матушкино, Савелки и Большие Ржавки в декабре 1941 года.

"За десять дней боев 354-я стрелковая дивизия потеряла 3159 человек личного состава", — говорится в документе.

Из журнала боевых действий дивизии следует, что потери понесли все четыре полка, входящие в состав дивизии. Убитыми среди начальствующего состава и рядовых числятся 398 человек. Ранено по итогам боевых действий 1488 человек, пропало без вести 1156 человек, по другим причинам — около 81 солдат и офицеров.

Согласно документам, первые три эшелона 354-й стрелковой дивизии прибыли на станцию Сходня 30 ноября, а последний эшелон разгружался 2 декабря, когда перед частями дивизии была поставлена задача занять и прочно оборонять рубеж Клушино — Матушкино. В боевом распоряжении командира 1199 стрелкового полка 354 стрелковой дивизии от 3 декабря указано, что противнику удалось сдержать наступление советских частей минометным и автоматным огнем в районах населенных пунктов Савелки и Красный Октябрь . Перед полком стояла задача укрепиться на рубеже Большие Ржавки — Савелки и не допустить прорыва танков противника. Однако 1199-му стрелковому полку удалось организовать оборону и упорно удерживать свой рубеж весь день 3 декабря.