Умер худрук театра «Международная Чеховская лаборатория» Виктор Гульченко

Создатель и художественный руководитель театра «Международная Чеховская лаборатория» Виктор Гульченко скончался на 75-м году жизни.

Об этом сообщается на странице театра в Facebook.

«Вчера не стало нашего бессменного режиссёра, художественного руководителя, создателя нашего театра… Чувствуем себя сиротами…», — говорится в тексте.

При этом отмечается, что о дате и месте похорон Гульченко станет известно позднее.

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