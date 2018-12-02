Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер худрук театра «Международная Чеховская лаборатория» Виктор Гульченко 

RT на русском + ещё 7 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Создатель и художественный руководитель театра «Международная Чеховская лаборатория» Виктор Гульченко скончался на 75-м году жизни.
Об этом сообщается на странице театра в Facebook.
«Вчера не стало нашего бессменного режиссёра, художественного руководителя, создателя нашего театра… Чувствуем себя сиротами…», — говорится в тексте.
При этом отмечается, что о дате и месте похорон Гульченко станет известно позднее.
Ранее сообщалось о смерти российского певца Евгения Осина.
Газета «Известия» передавала, что тело артиста обнаружила его сестра Альбина.
RT на русском: последние новости
Артист балета Сергей Полунин стал гражданином России В Росморречфлоте заявили о возобновлении судоходства по Керченскому проливу Умер зачитавший постановление ГКЧП во время августовского путча диктор
Виктор Гульченко , Евгений Осин , газета "Известия" , Общество , Другое
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко сделал украинцам жесткое предупреждение438
Кадыров обратился к Порошенко315
Трамп поразил неожиданной выходкой на саммите G20134
Путин сделал громкое заявление на G20776
Затравленная Ротару исполнила «мечту» россиян473
Видео
00:21
Киселев зачитал рэп и напомнил о Хаски
Общество
01:07
Порошенко сделал украинцам жесткое предупреждение
Украина В мире
01:00
Россия успешно испытала новейшую ракету
Оружие Армия
01:06
На Украине замминистра напал на депутата Рады
В мире Украина
03:28
Попутчик показал фото Меркель в обычном самолете
В мире
03:03
Путин нашел замену Трампу
Политика
00:27
Трамп разочаровался в переводе и выкинул приемник
В мире
01:23
Пока вы спали: Кремль отреагировал на демарш США
Общество
00:53
Российский тяжелый «Скиф» взлетел
Наука и техника
02:00
G20 начался серией нелепостей и накладок
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение