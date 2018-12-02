Создатель и художественный руководитель театра «Международная Чеховская лаборатория» Виктор Гульченко скончался на 75-м году жизни.
Об этом сообщается на странице театра в Facebook.
«Вчера не стало нашего бессменного режиссёра, художественного руководителя, создателя нашего театра… Чувствуем себя сиротами…», — говорится в тексте.
При этом отмечается, что о дате и месте похорон Гульченко станет известно позднее.
Ранее сообщалось о смерти российского певца Евгения Осина.
Газета «Известия» передавала, что тело артиста обнаружила его сестра Альбина.