Власти Крыма предупредили об опасности поездок на Украину

Крымчанам стоит быть осторожными, планируя поездки на Украину, в нескольких регионах которой введено военное положение, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

"С большой вероятностью, до срока окончания действия военного положения, (Петр) Порошенко (президент Украины — ред.) будет пытаться еще какую-то провокацию сделать. Поэтому в этом плане крымчане должны вести себя крайне осторожно, особенно при выездах на Украину", — сказал Константинов на заседании президиума крымского парламента.

В минувший четверг Верховная рада Украины на фоне инцидента в Черном море, когда корабли украинских ВМС нарушили границу России и были задержаны российскими кораблями, одобрила указ о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней. Военное положение касается Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Этот режим предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, на свободу мысли и слова.