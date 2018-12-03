Депутат вышла на публику с голой грудью

Депутат из Казахстана Динагул Тасова подверглась критике за фотографии в прозрачном платье, пишут казахстанские СМИ.
Депутат четвертого созыва молодежного маслихата (совета) Астаны Динагул Тасова приняла участие в модном показе, в рамках которого продемонстрировала на подиуме наряд дизайнера Dana Dyusembayeva.
Депутат вышла на подиум в прозрачном белом платье в черный горох, а фотографии с мероприятия разместила в Instagram. На фото девушка держит руку так, чтобы не было видно просвечивающую через ткань платья грудь.
Подписчики Тасовой раскритиковали откровенный наряд депутата, обвинили ее в разврате и назвали позором нации.
Некоторых подписчиков особенно возмутила попытка Тасовой прикрыть грудь рукой.
«Раз надела платье прозрачное и прошлась по подиуму, то зачем сейчас соски прикрываешь?» — вопрошали они.
Тем не менее, нашлись и те, кому снимки понравились — публикация набрала 2,5 тысячи лайков.