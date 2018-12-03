Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Депутат из Казахстана показалась на публике с открытой грудью 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Депутат из Казахстана Динагул Тасова подверглась критике за фотографии в прозрачном платье, пишут казахстанские СМИ.
Депутат четвертого созыва молодежного маслихата (совета) Астаны Динагул Тасова приняла участие в модном показе, в рамках которого продемонстрировала на подиуме наряд дизайнера Dana Dyusembayeva.
Депутат вышла на подиум в прозрачном белом платье в черный горох, а фотографии с мероприятия разместила в Instagram. На фото девушка держит руку так, чтобы не было видно просвечивающую через ткань платья грудь.
Подписчики Тасовой раскритиковали откровенный наряд депутата, обвинили ее в разврате и назвали позором нации.
Некоторых подписчиков особенно возмутила попытка Тасовой прикрыть грудь рукой.
«Раз надела платье прозрачное и прошлась по подиуму, то зачем сейчас соски прикрываешь?» — вопрошали они.
Тем не менее, нашлись и те, кому снимки понравились — публикация набрала 2,5 тысячи лайков.
Комментарии15
Общество , Видео , Астана
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЕСПЧ вынес «важное решение» по керченскому конфликту181
США готовят «вторжение» в Крым971
Челнинские крановщицы удивили раскованностью90
СМИ сообщили о запуске Россией «спутника-убийцы»140
Глава NASA отреагировал на успешный запуск «Союза»46
Видео
00:21
Киселев зачитал рэп и напомнил о Хаски
Общество
03:14
ЕСПЧ вынес «важное решение» по керченскому конфликту
Украина В мире
03:45
Раскрыты связи Браудера с крупным преступным картелем
В мире
01:07
Порошенко сделал украинцам жесткое предупреждение
Украина В мире
00:15
Депутат вышла на публику с голой грудью
Общество
01:01
СМИ сообщили о запуске Россией «спутника-убийцы»
Наука и техника Армия
07:49
С Байконура стартовал «Союз» с новым экипажем
Наука и техника
03:08
Первый легальный бордель подстроился под женщин
Общество
00:05
В Кремле объяснили «размашистое» приветствие Путина
Политика
00:30
Взрыв банкомата в Москве попал на видео
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение