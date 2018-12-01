Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Судоходство по Керченскому проливу возобновлено 

ТК «Звезда» + ещё 6 1 час назад
Фото: most.life
Судоходство по Керченскому проливу было приостановлено с вечера 28 ноября из-за сильного ветра.
Возобновлено приостановленное из-за шторма судоходство по Керчь-Еникальскому каналу в Керченском проливе. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
Судоходство по Керченскому проливу было приостановлено с вечера 28 ноября из-за сильного ветра.
В воскресенье в Краснодарском крае синоптики прогнозируют ветер до 12 м/с. Температура воздуха составит от минус трех до плюс двух градусов.
При неблагоприятных погодных условиях перевозки будут снова приостановлены.
ТК «Звезда»: последние новости
Мужчина бросил все и устроился в детдом, чтобы видеться с дочерью В РФ завершилось голосование по присвоению аэропортам имен великих людей Жорес Алферов госпитализирован в Москве
Общество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты подробности «керченских переговоров» на G20552
Вид «пьяной и веселой» дознавательницы взбесил насильников196
США решили связаться с Кремлем743
На Москву надвигается мощный снегопад36
В России ответили Меркель на «мешающий» судам Крымский мост711
Видео
01:00
Россия успешно испытала новейшую ракету
Оружие Армия
01:06
На Украине замминистра напал на депутата Рады
В мире Украина
03:28
Попутчик показал фото Меркель в обычном самолете
В мире
03:03
Путин нашел замену Трампу
Политика
00:27
Трамп разочаровался в переводе и выкинул приемник
В мире
01:23
Пока вы спали: Кремль отреагировал на демарш США
Общество
00:53
Российский тяжелый «Скиф» взлетел
Наука и техника
02:00
G20 начался серией нелепостей и накладок
В мире Европа
00:49
В Арктике появятся еще два атомных ледокола
Наука и техника
01:07
Российским мужчинам закроют въезд на Украину
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение